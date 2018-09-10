Повышение ключевой ставки удорожает кредиты — эксперт

Москва, , 12:32 — REGNUM Предпосылки для повышения ключевой ставки сейчас есть, она может быть повышена на один базовый пункт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.

«Высокая волатильность на российском рынке акций, поступательное ослабление рубля под давлением угрозы санкций вынуждают регулятор пойти на повышение ставки. Скорее всего ставка будет повышена на один базовый пункт: с 7,25 до 7,50. Но с помощью повышения ставки будет предпринята попытка остановить панику инвесторов, снизить волатильность и остановить снижение курса рубля», — сказал Люшин.

Ключевая ставка является базовой при расчете годовых процентных ставок по кредитам и депозитам в банках, напомнил эксперт.

«Для граждан и для бизнеса это будет повышение ставок по кредитам, а также и повышение ставок по депозитам. Чем выше ключевая ставка, тем выгоднее вкладывать средства в банк, но дороже оформлять кредитные договоры», — указал он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила рассмотрения варианта повышения ключевой ставки на заседании совета директоров 14 сентября. Помощник президента РФ Андрей Белоусов видит основания и возможность для повышения ключевой ставки Центрального банка, но считает это нежелательным.

Напомним, 27 июля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

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