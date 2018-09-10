Twitter Трампа: США имеют «лучшую экономику в истории»

Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Президет США Дональд Трамп считает, что США имеют «лучшую экономику в истории» — об этом американский лидер заявил 10 сентября в сети микроблогов «Твиттер».

"Экономика настолько хороша, может быть, она лучшая за историю нашей страны… Демократы вертятся и лгут как обезумевшие!» — написал Трамп в Twitter.

По мнению Трампа, «если бы демократы выиграли выборы в 2016 году, то рост ВВП, который составлял около 1%, снизился ещё и составил бы минус 4% вместо 4,2%».

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