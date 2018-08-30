Twitter Трампа: CNN — «отстой», NBC — «хуже всех»

Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает войну с «фальшивими новостями» в сети микроблогов «Твиттер» — 30 августа гнев американского лидера обрушился на CNN и NBC.

«Ненависть и крайняя предвзятость ко мне со стороны @CNN затуманили их разум и сделали их недееспособными. Но на самом деле, как я всегда говорил, это происходит уже давно… Их рейтинги — отстой! То, что происходит с @CNN, происходит в разной степени со всеми. А худшими являются @NBCNews», — заявил Трамп в «Твиттере».

В другом посте Трамп отметил, что «не может описать, насколько нечестными являются большинство СМИ»:

«Истина не имеет для них значения, у них есть только их ненависть и повестка дня. Они все время выпускают обо мне выпускают лживые книги, которые всегда основаны на анонимных источниках и являются чистой фантастикой. Враги народа!» — считает американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа президент США Дональд Трамп призвал к борьбе с «нечестным» агрегатором новостей Google News, который, по мнению Трампа, отдает предпочтение либеральным изданиям в ущерб консерваитвным.

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