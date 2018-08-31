Главы МИД ЕС отказались помогать Италии с мигрантами

Рим, , 17:22 — REGNUM Главы МИД стран Евросоюза отказались идти навстречу Италии и пересматривать проект «Миссия София», сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 31 августа.

Министры обороны и иностранных дел Италии Элизабетта Трента и Энцо Моаверо Миланезе 30 и 31 августа заявили коллегам, что совместный план ЕС по работе в сфере нелегальной миграции, известный как «Миссия София», не работает, всех мигрантов принимает Италия, и предложили изменить правила, введя ротацию портов приема мигрантов.

Министры иностранных дел, как и министры обороны днем ранее, ограничились общими заявлениями о том, что надо продолжать совместную работу, однако от реальной помощи отказались.

30 августа Трента заявила, что она разочарована итогами встречи, и добавила, что если ЕС не передумает, то Италия рассмотрит возможность выхода из программы. Позже с аналогичным заявлением выступил и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

Читайте также: «Европы не существует»: министр обороны Италии разочарована коллегами

Моаверо Миланезе 31 августа выступил более дипломатично, сказав, что считает споры нормальным явлением.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.