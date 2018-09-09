Может ли американец возглавить политику Польши на российском направлении?

Станислав Стремидловский, , 17:32 — REGNUM

Делегация МИД Польши побывала на днях в Вашингтоне, где приняла участие в переговорах с сотрудниками государственного департамента США, ответственными за дела Европы и Евразии. Как сообщает польское дипломатическое ведомство, возглавил делегацию заместитель министра иностранных дел Бартош Чихоцкий.

«После двухлетнего перерыва мы возобновляем консультации по формуле стратегического диалога, которая дает возможность говорить в расширенном диапазоне со специалистами по целому ряду вопросов, касающихся польско-американских отношений в области безопасности, энергетики, торговли и широко понимаемых трансатлантических отношений», — заявил Чихоцкий. Он также отметил, что во время диалога обсуждались «все ключевые вопросы с точки зрения Варшавы и Вашингтона». И добавил: «Мы очень довольны результатами сегодняшних переговоров. У нас практически полная совместимость национальных интересов с США. Я убежден, что визит президента Польши Анджей Дуды в Вашингтон станет возможностью добиться значительного прогресса в ключевых областях наших двусторонних отношений». Такой вывод заместитель министра сделал, как можно судить, по итогам общения с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, который заступил на свой пост в ноябре прошлого года.

Недавно Митчелл, который до государственной службы провел двенадцать лет в Центре анализа европейской политики (CEPA) и входил в консультативный совет Института геостратегии имени Збигнева Бжезинского, принял участие в конференции, организованной вашингтонским Институтом изучения войны (ISW). Тон его выступления, пишет американское издание The Washington Free Beacon, сводился к утверждению, что сегодня Соединенные Штаты и их западные союзники «играют в догонялки» с такими своими противниками, как Россия и Китай, после более чем полутора десятилетий акцентирования внимания на борьбе с террором. По словам помощника госсекретаря, теперь Вашингтон сосредотачивается на стратегической конкуренции с «ревизионистскими державами», под которыми подразумеваются опять же Москва и Пекин.

Митчелл сослался при этом на президента США Дональда Трампа, однако подобные взгляды он проповедовал и до того, как занять место в нынешней администрации. Еще в июле 2015 года американские СМИ сообщали о том, что «группа, выступающая за более агрессивную политику на Украине, в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, была нанята Пентагоном». Этой группой являлась CEPA. «В то время как после окончания холодной войны Запад хотел надеяться, что Россия в конечном итоге может стать улучшенной версией Польши с либеральными институтами и демилитаризованной внешней политикой, мы вместо того получили новоявленную версию Карфагена — мрачную карательную власть, полную решимости вести мстительную внешнюю политику, чтобы свергнуть систему, которую она винила в утрате былого величия», — писал тогда Митчелл. Одним из способов противостояния России он видел в отходе американской политики от акцента на ценности и обращение к такому «ценному ресурсу», как география. Иначе говоря, поиску способа убрать фактор Атлантического океана, разделяющего Восточную Европу и США.

В этой связи Митчелл апеллировал к «третьему способу сдерживания путем отрицания — сделать союзника или территории промышленно сильнее, чем атакующий, что, в отличие от вышеуказанных методов, связанных с военным наказанием за нападение, предполагает меры долгосрочного характера и в основном экономические». Применительно к России, которую он ставил и ставит в одной связке с Китаем, подобное означает жесточайшую политику санкций, блокирование «страны-ревизиониста» в международных форматах сотрудничества, точечные удары по политикам и бизнесменам этих государств. Что мы и видим в настоящее время по отношению к Москве со стороны госдепартамента США. Насколько, правда, взгляды Митчелла совпадают с концепцией Трампа? С одной стороны, как считал в момент назначения нового помощника госсекретаря портал European Western Balkans, «Митчелл может стать одним из главных архитекторов американской политики в отношении России, хотя, по имеющимся данным, маловероятно, что он будет пользоваться тем же уровнем влияния, как и его предшественник Виктория Нуланд».

С другой стороны, вряд ли «польская папка» лежит сегодня на столе президента США в ящике для первоочередных дел. А это означает, что вашингтонские чиновники могут еще в течение долгого времени вести свою игру в обход Трампа или даже вопреки ему. Одним из инструментов такого подхода способно стать подчинение польской дипломатии на российском направлении интересам американской Полонии. Например, на Варшаву могут надавить с тем, чтобы ее послом в Москве стал поляк американского происхождения, не исключено, гражданин США. В этом случае можно будет надолго забыть не просто о налаживании, но и хоть каком-то малейшем потеплении отношений между Польшей и Россией. И забыть как Москве, так и Варшаве. Впрочем, в ситуацию может вмешаться и фактор «третьей силы» — Берлин. В силу того, что, как отмечают польские дипломаты, «сотрудничество с немецкой промышленностью ничто не может заменить». Но это пока.