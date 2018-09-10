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Брюссель назвал «реалистичные» сроки соглашения по Brexit

Политика

Долгожданного соглашения с Лондоном можно будет добиться за 6-8 недель

Брюссель назвал «реалистичные» сроки соглашения по Brexit
Иван Шилов © ИА REGNUM
Brexit

Брюссель, 10 сентября 2018, 17:01 — REGNUM  Представитель Евросоюза на переговорах по выходу Великобритании из блока Мишель Барнье назвал «реалистичные» сроки соглашения по Brexit, 10 сентября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Барнье, долгожданного соглашения с Лондоном можно будет добиться за 6−8 недель, к концу октября текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барнье выражал надежду на достижение соглашения до заседания Совета ЕС 18−19 октября.

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