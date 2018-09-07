ЕС призывает Лондон к «экстренному решению» по Brexit

Брюссель, , 18:38 — REGNUM Представитель Евросоюза на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье заявил, что переговорам на данном этапе необходимо не «экстренное время», а «экстренное решение», 7 сентября передает агентство Reuters.

«Если не будет сделки — обсуждений больше не будет. Переговоров больше не будет. Все закончится, и каждая сторона примет свои односторонние меры на случай непредвиденных обстоятельств», — пояснил Барнье журналистам.

По словам Барнье, Брюссель надеется, что полноценное соглашение с Лондоном будет достигнуто к заседанию Совета ЕС 18−19 октября.

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