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Бэннон считает Сальвини европейским Трампом и ждет «объединения популистов»

Политика

Бывший советник Дональда Трампа намерен содействовать объединению усилий «популистов» всех стран Евросоюза накануне выборов в Европарламент

Бэннон считает Сальвини европейским Трампом и ждет «объединения популистов»
Fabio Visconti
Маттео Сальвини (в центре)

Рим, 10 сентября 2018, 13:37 — REGNUM  Бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон считает вице-премьера Италии Маттео Сальвини «великим мировым лидером», которого можно сравнивать с Трампом — такие заявления Бэннон сделал в интервью Il Messaggero в понедельник, 10 сентября.

Закрыв порты для кораблей неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов, Сальвини продемонстрировал, что он, как и Трамп, способен «переходить от слов к действия», отметил Бэннон.

По словам экс-советника Трампа, он впечатлен работой нового правительства Италии: под руководством двоих «молодых людей» (Сальвини и второй вице-премьер Луиджи Ди Майо) оно объединило средний класс Италии в его борьбе с транснациональными финансовыми группами.

Бэннон намерен содействовать объединению усилий «популистов» всех стран Евросоюза накануне выборов в Европарламент в мае 2019 года. В новом составе Европарламента они должны быть представлены своей фракцией.

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При этом интересы не исчерпываются Европой: проект Бэннона состоит в объединение «популистов» всего мира, они будут действовать в интересах «обычных людей», которые ныне чувствуют себя «брошенными» элитой.

На непременный вопрос интервьюера об источниках финансирования Бэннон ответил, что он «собирает доллары у людей в Европе», а Россия к этому отношения не имеет.

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