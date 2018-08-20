Италия может поддержать план Бэннона об «антисоросовском фонде»

Рим, , 15:54 — REGNUM Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини поддерживает идею бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона о создании «антисоросовского» фонда, сказал вице-премьер в интервью Il Giornale в понедельник, 20 августа.

Издание отмечает, что именно Сорос является основным спонсором тех неправительственных организаций, которые занимаются доставкой в Италию нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии.

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«Я поддерживаю это предложение. Сорос вкладывает сотни миллионов евро в уничтожение западной цивилизации», — заявил Сальвини.

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«Мне смешно, когда СМИ ищут следы «русских хакеров» или финансистов. Сорос, не скрываясь, финансирует массовую миграцию и разрушение наших традиций. Возможно, я в качестве министра внутренних дел предложу правительству вмешаться в ситуацию, с соблюдением всех прав и свобод», — добавил вице-премьер.

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«Если кто-то думает, что он может прийти ко мне домой, диктовать мне, что я должен делать, и нарушать те правила, которые есть в моем доме — этот человек что-то неправильно понимает», — резюмировал Сальвини.