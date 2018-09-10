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МАГАТЭ: Иран продолжает выполнять условия ядерной сделки

Политика

Амано подчеркнул важность соблюдения Тегераном обязательств и в дальнейшем

Вена, 10 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  Власти Ирана продолжают соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Об этом 10 сентября на заседании совета МАГАТЭ заявил генеральный директор организации Юкия Амано.

По его словам, важно отметить то, что Тегеран выполняет условия СВПД. Также Амано подчеркнул важность соблюдения Тегераном обязательств и в дальнейшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году между властями Ирана и международными посредниками в лице представителей России, США, Китая, Великобритании, Германии и Франции была достигнута договоренность относительно иранской ядерной программы.

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Ядерная программа Ирана
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