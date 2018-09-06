В защите «ядерной сделки» Иран апеллирует к ЕС

Тегеран, , 18:54 — REGNUM Синьхуа 6 сентября информирует об усилиях Ирана по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Заместитель главы МИД Исламской республики Аббас Аракчи обратился к европейским странам, призвав их активно сопротивляться американскому давлению с целью дискредитации СВПД. По его словам, Европа должна сопротивляться выходу из соглашения США и помочь Ирану в обеспечении его интересов в ядерной сделке.

Аракчи пригрозил, что, если национальные интересы не будут соблюдены, Тегеран вынужден будет отказаться от соглашения.

Напомним, что СВПД было заключено Ираном и шестеркой международных посредников (США, Великобритания, Франция, Россия, Китай, Германия) в июле 2015 года и требовало от Тегерана ограничения ядерной программы, а от международного сообщества — снятия с него санкций.

8 мая 2018 года США объявили об одностороннем выходе из СВПД и возобновлении против Ирана санкционной войны. Одновременно президент США Дональд Трамп в конце июля заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани «в любое время и без предварительных условий». Синьхуа не исключает, что эта встреча может пройти в Нью-Йорке, на полях открывающейся 18 сентября 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.