Администрация Трампа обсуждала планы по свержению Мадуро — СМИ

Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Планы по возможному «силовому свержению» президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждали во время секретных встреч сотрудники администрации президента США Дональда Трампа и мятежные венесуэльские военные. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, «секретные встречи» велись на протяжении нескольких месяцев, однако в 2018 году американские представители отказались сотрудничать с заговорщиками.

Собеседники издания отмечали, что всего в заговоре против главы Венесуэлы участвовали не менее трех различных групп военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Венесуэле было совершено покушение на Николаса Мадуро при помощи двух нагруженных взрывчаткой дронов. Власти Венесуэлы возложили ответственность за теракт на оппозицию, США и Колумбию.

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