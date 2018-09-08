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Администрация Трампа обсуждала планы по свержению Мадуро — СМИ

Политика

4 августа в Венесуэле было совершено покушение на Николаса Мадуро при помощи двух нагруженных взрывчаткой дронов

Администрация Трампа обсуждала планы по свержению Мадуро — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Вашингтон, 8 сентября 2018, 21:48 — REGNUM  Планы по возможному «силовому свержению» президента Венесуэлы Николаса Мадуро обсуждали во время секретных встреч сотрудники администрации президента США Дональда Трампа и мятежные венесуэльские военные. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, «секретные встречи» велись на протяжении нескольких месяцев, однако в 2018 году американские представители отказались сотрудничать с заговорщиками.

Собеседники издания отмечали, что всего в заговоре против главы Венесуэлы участвовали не менее трех различных групп военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Венесуэле было совершено покушение на Николаса Мадуро при помощи двух нагруженных взрывчаткой дронов. Власти Венесуэлы возложили ответственность за теракт на оппозицию, США и Колумбию.

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