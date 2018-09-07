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Военные Ирана «отомстили» курдским боевикам

Политика

В ходе рейда на границе с Ираком уничтожены шестеро боевиков

Военные Ирана «отомстили» курдским боевикам
kurdishstruggle
Бойцы курдской пешмерги

Тегеран, 7 сентября 2018, 22:59 — REGNUM  Военные Ирана уничтожили шестерых боевиков «Партии свободной жизни в Курдистане» (Partiya Jiyana Azad a Kurdistane, PJAK) в ходе рейда на границе с Ираком, 7 сентября передает агентство Reuters.

В сообщении иранского агентства Tasnim рейд называется «местью» за нападение боевиков PJAK 20 июля в городе Мариван, в результате которого погибли 10 иранских пограничников.

Иранская PJAK считается группировкой, связанной с радикальной «Рабочей партией Курдистана» (РПК) — левой курдской партией, десятки лет ведущей войну за независимость Курдистана с правительством Турции.

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