Военные Турции «нейтрализовали» трех членов РПК

Анкара, , 13:12 — REGNUM Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» трех человек, связанных с Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 3 сентября Anadolu.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, но также к попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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