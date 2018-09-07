Пятница, 7 Сентября 2018 года
22:39:47 МСК

США увеличивают численность войск в Германии

Политика

В ФРГ уже находятся 33 тыс. американских военных

США увеличивают численность войск в Германии
12019
Американские солдаты

Берлин, 7 сентября 2018, 20:48 — REGNUM  Соединенные Штаты увеличат военное присутствие в Германии к 2020 году, 7 сентября передает агентство Associated Press.

Согласно планам американского командования в Европе, в ФРГ будут направлены ещё 1500 военнослужащих. По словам посла США Ричарда Гренелла, данная мера доказывает «приверженность укреплению трансатлантического альянса».

В настоящий момент в Германии размещено несколько крупных военных баз США, на которых проходят службу 33 тыс. амерканских военных.

Читайте также: В Европу переброшены Boeing B-52

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить