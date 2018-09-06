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В Европу переброшены Boeing B-52

Политика

Бомбардировщики дислоцированы в Великобритании

Вашингтон, 6 сентября 2018, 03:37 — REGNUM  Американские тяжелые стратегические бомбардировщики второго поколения Boeing B-52 Stratofortress переброшены на европейскую территорию, сообщили в пресс-службе ВВС США.

Уточняется, что это сделано для участия самолетов в учениях НАТО, которые пройдут в Чехии (Ample Strike). Сейчас B-52 находятся на военной базе в Великобритании.

Напомним, Ample Strike пройдут в Чехии. Бомбардировщики B-52 находятся на вооружении США, способны нести ядерное оружие.

Как ранее сообщало, 5 сентября американский президент Дональд Трампа заявил, что Россия является той целью, которая стоит перед НАТО на европейской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал, против кого нацелено НАТО в Европе

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Военное влияние США в мире
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