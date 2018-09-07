Выборы главы Дагестана: будущее республики в руках парламента

Махачкала, , 18:28 — REGNUM Совсем немного времени осталось до того, как в Дагестане появится законный руководитель республики. Нового главу Дагестана выберет парламент в единый день голосования 9 сентября. Претендентами на этот пост являются три кандидата: Камил Давдиев, Махмуд Махмудов, а также временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.

Напомним, 17 августа эти три кандидатуры внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана президент РФ Владимир Путин. Двое из претендентов на пост руководителя региона — уроженцы Дагестана. Один — как принято говорить, варяг. Остановимся подробнее на биографиях кандидатов.

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Самым молодым из них является Камил Давдиев. Ему 46 лет, он уроженец селения Хосрех Кулинского района ДАССР. Является председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», руководителем фракции этой партии в Народном собрании Дагестана.

Судя по биографии, опубликованной на официальном сайте парламента, большая часть его жизни была посвящена политике. Лишь небольшой период времени он был членом колхоза имени Казбекова Кулинского района, а обучаясь в Дагестанском государственном техническом университете, — председателем его студенческого профкома.

В течение трех лет — с 2004 по 2007 годы — он работал помощником депутата Государственной Думы ФС РФ IV созыва Шамиля Султанова. В 2007 был избран депутатом Народного собрания Дагестана четвертого созыва. В последствии избирался депутатом парламента 5-го и 6-го созывов.

В парламенте Дагестана с 2007 по 2016 годы был заместителем председателя парламентского комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений. На первой сессии заседания Народного собрания Республики Дагестан шестого созыва в 2016 году Камил Давдиев был избран на должность заместителя председателя парламента, так же, как и другой кандидат, предложенный Владимиром Путиным для рассмотрения законодательного органа Дагестана на должность главы региона — Махмуд Махмудов.

О нем известно, что он уроженец селения Ашага-Яраг Магарамкентского района ДАССР. Ему 65 лет. Имеет высшее образование — окончил Дагестанский политехнический институт и Северо-Кавказский социально-политический институт. В его карьере большая часть трудовой биографии связана с профессиональной политической деятельностью.

По своей специальности — инженером-технологом Михайловского консервного завода Волгоградской области, окончив в 1975 году вуз, он работал совсем немного. Уже в 1976 году Махмудов пришел на работу в Советский райком ВЛКСМ. В комсомоле он проработал до 1981 года — сначала инструктором Советского райкома, дослужившись до второго секретаря Советского райкома ВЛКСМ города Махачкалы.

После этого были годы работы инструктором орготдела Советского райкома КПСС Махачкалы и Махачкалинского горкома КПСС. С 1988 по 1991 годы Махмудов продолжал оставаться на партийной работе, а уже с 1991 по 1996 годы он занимал должности заместителя председателя Кировского райсовета народных депутатов, заместителя главы администрации Кировского района столицы Дагестана.

Как следует из биографии, опубликованной на официальном сайте парламента, в 1996 году Махмудов был избран депутатом Народного собрания Дагестана, где занял пост члена комитета по межнациональным отношениям, внешним связям, делам общественных объединений и религиозных организаций. Здесь Махмудов проработал до 1999 года. До этого в 1996 году он был помощником депутата Госдумы ФС РФ Сергея Решульского.

В 2003 году Махмуд Махмудов был избран депутатом Госдумы РФ четвертого созыва, где до 2007 года был членом комитета по бюджету и налогам. Далее, в течение четырех лет — до 2011 года, он работал ведущим специалистом аппарата фракции КПРФ в Госдуме, помощником депутата Госдумы.

В 2012 году вновь был избран депутатом парламента республики, где стал заместителем председателя комитета по экономической политике. В 2016 Махмудов снова стал депутатом Народного собрания и так же, как и другой претендент на пост главы Дагестана на выборах 2018 года — Камил Давдиев, он был избран на должность заместителя председателя парламента. В настоящее время Махмудов является руководителем фракции КПРФ в Народном собрании РД.

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Третий кандидат из списка Владимира Путина — нынешний временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев — родился, в отличие от предыдущих претендентов, не в Дагестане. Ему 69 лет, он — уроженец города Клин Московской области.

В послужном списке Васильева годы службы в МВД СССР, где он работал в должности главного инспектора инспекции службы организации управления МВД РСФСР, главного инспектора Главной инспекции штаба МВД России, заместителя начальника штаба МВД России — начальника оперативного управления, первого заместителя начальника ГУВД Москвы.

В апреле 1997 года Васильев назначен первым заместителем министра внутренних дел — начальником Главного управления по организованной преступности (ГУОП) МВД России, а в последствии — первым заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью. В биографии Васильева есть годы работы заместителем секретаря Совета безопасности РФ и заместителя главы МВД России.

В декабре 2003 года Владимир Васильев был избран депутатом Госдумы РФ четвертого созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу № 173, где он возглавил комитет по безопасности. Главой этого комитета он продолжал оставаться и являясь депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов.

Руководителем Республики Дагестан Васильев был назначен 3 октября 2017 года, после того как президент РФ Владимир Путин освободил от должности бывшего главу региона Рамазана Абдулатипова. До назначения на должность исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев был вице-спикером Государственной думы РФ шестого созыва, председателем фракции «Единая Россия», главой комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов нижней палаты парламента.

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О Владимире Васильеве известно, что он — генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ.

В преддверии предстоящего единого дня голосования, в рамках которого состоится выбор главы Дагестана, все три претендента на пост руководителя субъекта встретились с представителями фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Владимир Васильев, Махмуд Махмудов и Камил Давдиев ответили на их вопросы и представили свои программы.

Напомним, в Народном собрании Дагестана партии, кандидаты которых одобрил Путин и представил на рассмотрение парламента, представлены следующим количество депутатов: «Единая Россия» — 70 человек, «Справедливая Россия» — 10 человек, и КПРФ — восемь человек.

9 сентября Дагестан обретет своего нового руководителя на ближайшие пять лет. Парламенту республики придется сделать свой выбор из трех предложенных президентом РФ претендентов, выбрав одного достойного, который поведет регион к новым достижениям в социально-экономическом развитии республики.