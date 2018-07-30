Муфтият поддержит выдвижение Васильева на пост главы Дагестана

Махачкала, , 14:16 — REGNUM Духовные лидеры Дагестана поддерживают деятельность Владимира Васильева на посту временно исполняющего обязанности главы республики. И если президент РФ Владимир Путин «сделает на него ставку», предложив его кандидатуру на должность главы Дагестана, то духовенство поддержит это решение. Об этом муфтий региона Шейх Ахмад-хаджи Абдуллаев рассказал корреспонденту «АиФ в Дагестане».

По его словам, с того времени, как Васильев был назначен руководить республикой, в ней произошло множество позитивных перемен. Это отмечают и религиозные деятели в том числе. Жители поддерживают его курс, а то, что «получается медленно», оценивается как намерение «не наступать на старые грабли». По словам Абдуллаева, новые власти Дагестана «хотят без ошибок, потихоньку, плавно, но уверенно вести республику вперед».

Во многом доверие, которое вызывает Владимир Васильев у народа Дагестана, связано с тем, что он назначенец Путина. Как отметил муфтий, пока президент «будет называть его имя и делать ставку на Васильева», дагестанцы и муфтият республики будут оказывать ему доверие.

Читайте также: «Единая Россия» предложила Владимира Васильева на должность главы Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября 2017 года Владимир Васильев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана. На этом посту он сменил проработавшего четыре года Рамазана Абдулатипова.

24 июля генеральный совет партии «Единая Россия» выдвинул кандидатуру Васильева в качестве претендента на должность главы Дагестана для рассмотрения президентом РФ. Выборы руководителя региона состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года.