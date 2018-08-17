Путин внес кандидатуры в парламент Дагестана на должность главы республики

Москва, , 18:29 — REGNUM Сегодня, 17 августа, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания Дагестана три кандидатуры на должность главы республики. Среди них временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, а также вице-спикеры парламента республики Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

Напомним, выборы главы Дагестана состоятся в единый день голосования 9 сентября. Руководителя республики выберут депутаты Народного собрания Дагестана из числа трех кандидатов на этот пост, предложенных Владимиром Путиным.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Владимира Васильева выдвинул в качестве кандидата на должность главы Дагестана генеральный совет партии «Единой России». По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, за время, которое Васильев работает в Дагестане в качестве временно исполняющего обязанности руководителя республики, он «проявил себя как эффективный управленец, чья работа направлена на развитие региона и повышение благосостояния людей».

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Напомним, Владимир Васильев был назначен президентом РФ Владимиром Путиным на должность временно исполняющего обязанности главы Дагестана 3 октября 2017 года. На этом посту он сменил проработавшего четыре года Рамазана Абдулатипова.

За время работы в качестве врио главы Дагестана Васильев успел многое. В частности, при его участии была начата масштабная антикоррупционная кампания, прогремевшая громкими уголовными делами и арестами большого числа высокопоставленных чиновников. Под арестом находятся бывший глава правительства республики Абдусамад Гамидов и два вице-премьера Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев, ставшие фигурантами уголовных дел о мошенничестве и превышении полномочий. Возбуждены уголовные дела в отношении нескольких министров и руководителей различных государственных органов власти.

Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2018 года Васильев доложил, что за неполный год его деятельности в Дагестане были привлечены у ответственности около 200 чиновников.

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