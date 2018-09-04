Великобритания может выйти из ЕС без соглашения

Лондон, , 13:46 — REGNUM Высокопоставленный чиновник Соединенного Королевства, служащий в министерстве по выходу страны из Евросоюза, заявил о возможности размежевания без соглашения с Брюсселем, сообщает 4 сентября Reuters.

«У нас есть планы, они находятся на стадии детализации, мы постоянно над ними работаем и дополняем их», — подчеркнул постоянный секретарь департамента по выходу Великобритании из ЕС Филипп Рекрофт.

Напомним, подданные Соединенного Королевства проголосовали на референдуме за выход страны из состава Евросоюза, в соответствии с этим правительство Великобритании приняло закон, по которому государство покинет ЕС в конце марта 2019 года.

В настоящее время продолжаются переговоры об условиях взаимовыгодного размежевания, однако данный процесс периодически заходит в тупик, так как стороны с стремятся сохранить для себя больше привилегий.

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