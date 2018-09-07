«Мы вас услышали». В ОБСЕ ответили на претензии митинговавших в Душанбе

Душанбе, , 17:24 — REGNUM В заседаниях Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) открыто для участия представителей правительств и гражданского общества, которые ведут соответствующую деятельность и не допускают использования насилия или участия в террористической деятельности. А покуда лицо или организация не включены в международный террористический список, ОБСЕ предоставит возможность выступить на мероприятии. Об этом говорится в официальном комментарии главы офиса ОБСЕ в Душанбе Туулы Юрьёля по поводу митинга, прошедшего утром перед зданием офиса.

«Я приняла к сведению сообщения, высказанные участниками акции протеста сегодня перед нашими воротами. Я хотела бы подчеркнуть, что ОБСЕ выступает за право на свободу мирных собраний и свободу выражения», — сказано в сообщении.

Туула Юрьёля отметила, что «БДИПЧ несет ответственность за организацию данного мероприятия. Участников не приглашают на мероприятие, но событие открыто для всех, кто подпадает под параметры, описанные выше».

По данным главы представительства, в предстоящем совещании будут участвовать порядка 1800 представителей правительств и гражданского общества от 57 государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству. Ежегодное мероприятие пройдет в Варшаве 9−11 сентября.

В этот раз участниками от Таджикистана, по информации агентства «Азия-Плюс», станут первый заместитель председателя Центра стратегических исследований Сайфулло Сафаров, декан Исламского института Таджикистана Мулло Абдурахим Каримов, а также представители МИД и спецслужб.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, утром перед зданием Программного офиса ОБСЕ в Душанбе митинговали около ста человек, которые были возмущены лояльным отношением Организации к таджикской оппозиции, организациям, которые на родине признаны террористическими.

Во время акции протеста мать одного из обвиняемых в организации террористической атаки на иностранных велотуристов попыталась совершить самоподжог. Пожилая женщина обвиняла ОБСЕ и главу Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ, с 2015 года запрещена в Таджикистане) Мухиддин Кабири, что последний ввел в заблуждение ее сына. Милиция задержала 25 участников акции, после беседы все они были отпущены на свободу.