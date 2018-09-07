В Душанбе прошла акция протеста у представительства ОБСЕ

Душанбе, , 11:19 — REGNUM Акция протеста против участия членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в мероприятиях, организованных ОБСЕ, прошла сегодня утром, 7 сентября, в Душанбе. Всего перед зданием представительства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе собрались около сотни человек. По данным местных СМИ, акция организована проправительственной молодежной организацией «Авангард».

Собравшиеся — это в основном молодые люди. Они скандировали «Долой терроризм» и лозунги, осуждающие руководство ПИВТ и ОБСЕ. Никто из сотрудников представительства к митингующим не вышел.

Когда приехала милиция, присутствующая на акции протеста мать одного из подозреваемых в нападении на иностранных велотуристов. Она кричала о том, что именно ОБСЕ покровительствует ПИВТ, руководитель которой якобы заставил ее сына пойти на совершение теракта. Женщина публично облила себя бензином. Самосожжения не случилось — сотрудники правоохранительных органов задержали ее и других митингующих, всего 25 человек. Все они после беседы были отпущены домой.

Отметим, что это не первая акция протеста против благосклонного отношения ОБСЕ к организациям, которые в Таджикистане объявлены террористическими. В частности, из-за присутствия в зале заседания БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому измерению, которое проходило в сентябре 2016 года в Варшаве, членов «ПИВТ» и «Группы-24», в Таджикистане прошла серия акций протеста.

В результате статус Организации, которая ранее действовала по всему Таджикистану, с 1 июля 2017 года был понижен до Программного офиса ОБСЕ в Душанбе.

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