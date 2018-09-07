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Захарова прокомментировала заявление НАТО по учениям «Восток-2018»

Политика

Маневры проводятся вдалеке от сфер интересов стран Североатлантического альянса и не влияют на их безопасность

Москва, 7 сентября 2018, 12:45 — REGNUM  Заявления представителей Североатлантического альянса в связи с проведением Россией учений «Восток-2018» являются очередной попыткой найти «российскую угрозу» там, где ее нет. Об этом в ходе брифинга 7 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявления, что указанные учения демонстрируют подготовку Москвы к «широкомасштабному конфликту», российский дипломат подчеркнула, что в РФ уже привыкли к подобным сообщениям. Также Захарова отметила, что военные учения «Восток-2018» проводятся вдалеке от сфер интересов стран Североатлантического альянса и не влияют на их безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа в пресс-службе НАТО заявили, что руководство Североатлантического альянса считает предстоящие стратегические учения «Восток-2018» подготовкой России к масштабным военным конфликтам».

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Обострение отношений России и НАТО
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