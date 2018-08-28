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НАТО: Россия ведет подготовку к масштабным военным конфликтам

Политика

Об этом свидетельствуют крупные учения «Восток-2018»

НАТО: Россия ведет подготовку к масштабным военным конфликтам
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Россия

Брюссель, 28 августа 2018, 15:14 — REGNUM  Руководство Североатлантического альянса считает предстоящие стратегические учения «Восток-2018» подготовкой России к масштабным военным конфликтам». Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

По словам исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта, маневры, в которых примут участие соединения нескольких военных округов России, а также силы Северного флота, Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация, являются демонстрацией того, что Москва «готовится к масштабному конфликту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в учениях «Восток-2018» примут участие порядка 300 тысяч российских военнослужащих.

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