НАТО: Россия ведет подготовку к масштабным военным конфликтам

Брюссель, , 15:14 — REGNUM Руководство Североатлантического альянса считает предстоящие стратегические учения «Восток-2018» подготовкой России к масштабным военным конфликтам». Об этом сообщили в пресс-службе НАТО.

По словам исполняющего обязанности представителя альянса Дилана Уайта, маневры, в которых примут участие соединения нескольких военных округов России, а также силы Северного флота, Воздушно-десантных войск (ВДВ) и авиация, являются демонстрацией того, что Москва «готовится к масштабному конфликту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в учениях «Восток-2018» примут участие порядка 300 тысяч российских военнослужащих.

Читайте также: Крупнейшие военные учения с 1981 года: большие затраты и важная информация