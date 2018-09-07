Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:24:02 МСК

«Киллеры ГРУ» для проникновения в Британию представились бизнесменами — СМИ

Политика

Для того, чтобы получить въездную визу в Великобританию, Петров и Боширов сообщили, что работают в сфере международной торговли

«Киллеры ГРУ» для проникновения в Британию представились бизнесменами — СМИ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Туманный Альбион

Лондон, 7 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  По сведениям полиции Великобритании, подозреваемые в причастности к отравлению в Солсбери граждане России Александр Петров и Руслан Боширов при получении визы в британском генконсульстве в Санкт-Петербурге представлялись российскими предпринимателями. Об этом пишет 7 сентября газета The Telegraph.

По сведениям источников издания, для того, чтобы получить въездную визу в Великобританию, Петров и Боширов сообщили, что работают в сфере международной торговли.

«Их настоящие личности не разглашаются, но британские разведывательные службы и антитеррористическое ведомство понимают, кем они являются», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на сайте Королевской прокурорской службы Великобритании появилось заявление, согласно которому граждане России Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Читайте также: В Британии раскрыли имена подозреваемых по «делу Скрипалей» граждан России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить