Мэр Великого Новгорода ещё не принял решение о своём третьем сроке

Великий Новгород, , 22:34 — REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев не принял окончательного решения, участвовать ли ему в конкурсном отборе на пост градоначальника на новый срок полномочий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом Бобрышев заявил сегодня, 5 сентября, на заседании пресс-клуба в Новгородском областном отделении Союза журналистов России.

«Я скажу где-то в октябре. Есть разные мысли… Но я не хочу раньше времени какие-то заявления делать», — сказал он.

При этом Бобрышев подчеркнул, что его полномочия на посту мэра закончатся только тогда, когда на думе нового созыва утвердят нового мэра.

«Люди до сих пор не понимают, какой именно теперь будет глава города. Нет, теперь это не будет сити-менеджер, функции у мэра будут такие же, как сейчас — и глава администрации, и глава города в одном лице. Разница только в том, что дума будет принимать решение и выбирать минимум из двух кандидатов», — отметил Бобрышев.

По его оценкам, этот процесс завершится, самое ранее, в середине ноября.

Мэр пояснил журналистам, что остаётся сторонником прямых выборов мэра города. Именно за прямые выборы, по его словам, в своё время выступали и все мэры городов Союза городов Центра и Северо-Запада России, президентом которого Бобрышев является.

«Когда только принималось решение [об отмене прямых выборов мэра — ИА REGNUM ], я однозначно говорил, что против. Мы это решение доносили и до Государственной думы, до президента… Причём и сегодня в федеральном законе эта норма по-прежнему есть, всё дано на откуп областным парламентам. Но сейчас-то, когда уже принят закон, что ногами топать? Приняли? Померла так померла. Ну и кушайте то, что есть. Поэтому, когда была повторная попытка вернуть прямые выборы, я просто в это дело не вмешивался», — заявил мэр.

Что касается мэрских амбиций депутата Новгородской областной думы Сергея Бусурина, Бобрышев отметил, что о его поддержке объявила лишь инициативная рабочая группа при «Единой России», а не сама партия.

«Политсовет города, политсовет области по этому вопросу не собирался. Вообще, чтобы было понятно: кандидатуру такого уровня утверждает генеральный совет партии в Москве. Я это знаю не понаслышке, потому что дважды проходил эту процедуру ‑ и в 2013 году, и в 2008-м», — заявил Бобрышев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Бобрышев возглавляет Великий Новгород с 2008 года, когда впервые избрался на этот пост на прямых выборах. В выборах 2008 года он участвовал как самовыдвиженец, в 2013 году на второй срок был выдвинут «Единой Россией». Ранее Бобрышев заявлял, что категорически не приемлет должность «сити-менеджера» и никогда не примет участия в конкурсе на этот пост, так как изначально для Великого Новгорода была принята «двуглавая» модель власти: с мэром из числа депутатов думы и главой городской администрации, назначенным по результатам конкурса.

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Но в 2017 году со сменой региональной власти депутаты Новгородской областной думы модель изменили, вернув городу единоначалие: мэр Великого Новгорода будет по-прежнему и главой города, и главой администрации города в одном лице.