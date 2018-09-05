В «Единой России» возмущены политическим митингом после Дня памяти блокады

Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко заявил о неуместности проведения митинга против изменений пенсионного законодательства сразу же после Дня памяти жертв блокады Ленинграда. Мнение депутата-единоросса сообщили ИА REGNUM 5 сентября в пресс-службе Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что Смольный согласовал митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала. Его инициаторами являются петербургские сторонники Алексея Навального, которых устроил такой вариант.

Однако лидер единороссов в Заксобрании Петербурга раскритиковал идею предстоящего митинга на оживленной площади у вокзала в воскресенье, когда многочисленные дачники возвращаются в город со своих загородных участков.

«В нашем городе есть официально установленный перечень гайд-парков, например Удельный парк, где и «Единая Россия» проводит свои массовые мероприятия, — напомнил Тетердинко. — Поэтому я считаю, что проводить подобный митинг напротив Финляндского вокзала не совсем уместно».

Еще большее недовольство депутата вызвал тот факт, что массовую политическую акцию разрешили провести на следующий день после Дня памяти жертв блокады Ленинграда.

«Все выходные в Петербурге пройдут под знаком траурных мероприятий, связанных с памятью жертв блокады. Я думаю, что проведение митинга в эти дни — это неуважение к истории нашего города», — заявил Александр Тетердинко.

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8 сентября 1941 года, Ленинград оказался окружён войсками Германии и ее союзников и отрезан от остальной части страны. В этот день началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся до января 1944 года.

В предстоящую субботу, 8 сентября, любой петербуржец может прийти на одну из 50 площадок в городе и зачитать имена своих родных, погибших в блокаду.