В Петербурге прочтут имена жертв блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Петербурге имена жертв блокады Ленинграда прочтут в День памяти 8 сентября. Об этом 4 сентября сообщили организаторы акции из «Комитета 8 сентября», передает ИА REGNUM.

77 лет назад, 8 сентября 1941 года, Ленинград оказался окружён войсками Германии и ее союзников и отрезан от остальной части страны. В этот день началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся до января 1944 года.

В субботу, 8 сентября, любой петербуржец может прийти на одну из 50 площадок и зачитать имена своих родных, погибших в блокаду. Акцию поддержали директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народный артист СССР Олег Басилашвили, историк Лев Лурье, музыкант Сергей Шнуров.

Среди избранных площадок оказались Эрмитаж, Русский музей, Фонтанный дом, Манеж, Дом радио, Дом актера, Российская национальная библиотека, библиотека им. Лермонтова, другие театры, музей, университеты. Ожидается, что на некоторых площадках акция будет длиться по шесть часов. Среди них — Дом журналиста на Невском проспекте, 70. Зачитывать имена погибших там начнут в полдень и продолжат до 18:00.

Согласно установленному распорядку, сначала выступят представители площадки. Например, в главном дворе Зимнего дворца акцию поминовения начнет Михаил Пиотровский. Затем можно будет прочесть имена погибших, которые жили ближе всего к месту проведения акции — адресные списки уже готовы.

Более того, в процессе подготовки организаторы сумели найти новые имена погибших ленинградцев, которые ранее были неизвестны. Эти 35 имен будут произнесены вместе с остальными 8 сентября, в годовщину дня, когда гитлеровские войска окружили Ленинград и начали осаду, которая продлилась 872 дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Историю шести жительниц блокадного Ленинграда узнают зрители со всей России