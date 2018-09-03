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Министр по делам семьи ФРГ: в Хемнице необходимо присутствие правительства

Политика

Министр по делам семьи Франциска Гиффи призвала коллег из кабмина посетить охваченный волнениями город

Берлин, 3 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  Федеральное правительство Германии должно посетить мятежный город Хемниц, где всю неделю происходят выступления против миграционной политики. К этому 3 сентября призвала министр по делам семьи Франциска Гиффи.

«Было бы хорошо, если бы другие члены федерального правительства продемонстрировали свои лица и голоса там, — заявила Гиффи в эфире утренней передачи ARD Morgenmagazin. — Бывают моменты, когда в Германии происходят события, на которых правительство просто обязано присутствовать». По ее словам, многие люди в Хемнице крайне обеспокоены ситуацией.

Франциска Гиффи посетила Хемниц 31 августа и возложила цветы на место гибели местного жителя, смерть которого спровоцировала массовые акции протеста и беспорядки. Как сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные полиция задержала около 300 человек. В городе с 26 августа почти каждый день проходят крупные демонстрации, организованные правыми движениями.

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Политическая жизнь Германии
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