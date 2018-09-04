Кургинян: Мы выжидали, может быть, слишком долго, время пришло!

Москва, , 10:18 — REGNUM Если сейчас Россия не ответит на действия Киева, проявившиеся в убийстве главы ДНР Александра Захарченко, это лишь спровоцирует дальнейшую эскалацию со стороны Киева, поэтому время действовать пришло, заявил 3 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, в Киеве политика пришла к высокому политическому террору, а занимающиеся высоким политическим террором — это определенная категория людей, чья логика, принципы и типы реакций нормальным людям непонятны.

«Они выкинули Минские соглашения, совершив теракт самым безобразным образом. Теперь наступило время другой политики. Долго выжидали или нет? Может быть, и слишком долго. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Время пришло», — заявил политолог, отметив, что единственным адекватным ответом в сложившейся ситуации, к которому подтолкнули действия Киева, является признание ДНР и ЛНР после проведения там референдума.

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Напомним, глава ДНР Александр Захарченко был убит в донецком кафе «Сепар» 31 августа текущего года. По мнению лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, нет ни малейших сомнений, что это было сделано украинскими спецслужбами и по прямому согласованию с президентом Украины Петром Порошенко.

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