Кургинян: Украина перешла Рубикон, Россия должна признать ДНР и ЛНР

Москва, , 09:36 — REGNUM Единственным ответом, который может дать Россия на убийство Украиной главы ДНР Александра Захарченко, является только признание ЛНР и ДНР, заявил 3 сентября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире кто-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, Захарченко был простым приднестровским парнем, в отличаяе от номенклатурного Порошенко, который осмелился взять на себя весь груз ответственности за Донецкую Народную Республику, работая на мир и демонстрируя, что простые люди в определенных ситуациях могут очень многое.

«Мне кажется, Украина перешла Рубикон, что ответное действие — простое и спокойное — референдум на территории непризнанных государств и признание Россией этих государств», — заявил политолог, отметив, что только лишь взывать к ответственности или совести участников минского процесса в складывающейся ситуации непродуктивно.

Как заявлял Кургинян, в том, что убийство Александра Захарченко, которое было совершено 31 августа в донецком кафе «Сепар», было совершено с прямой санкции украинского президента Петра Порошенко, у которого руки теперь буквально в крови, не может быть ни малейшего сомнения.

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