Президент ЮАР: Недоброжелатели пытаются обвинить Китай в неоколониализме

Пекин, , 07:48 — REGNUM Президент ЮАР Сирил Рамафоса опроверг все обвинения в том, что Китай насаждает политику колониализма в Африке, заявив, что вместо этого Поднебесная является надежным партнером в деле развития экономики континента, сообщает 3 сентября агентство Синьхуа.

Рамафоса сделал соответствующие заявления во время Пекинского форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) в Доме народных собраний.

Читайте также: Global Times: Китай не колонизирует Африку, а развивает

«В сфере ценностей, что он несет, в том стиле, в котором он проводится, и по тому влиянию, что оказывает на Африку, FOCAC отвергает бытующее мнения, будто бы на территории Африки имеет место новый колониализм, в чем пытаются нас убедить наши недоброжелатели», — заявил Рамафоса.

Читайте также: Дипломат: Китай не навязывает своей воли и влияния Африке

Напомним, что западные эксперты и политики зачастую обвиняют Китай в ведении неоколониальной политики на Африканском континенте. В связи с этим каждый шаг Китая в сфере налаживания отношений со странами Африки интерпретируется через эту призму.

Так, в середине марта 2018 года перед тем, как потерять пост госсекретаря США, Рекс Тиллерсон призвал страны Африки во время своего визита на Черный континент быть осторожней с Китаем, который может лишить их суверенитета и загнать в долги.

Читайте также: «Его превосходительство разоблачился»: КНР ответила на обвинения Тиллерсона

Читайте ранее в этом сюжете: Китай и Маврикий вышли на подписание договора о свободной торговле