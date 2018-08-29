Дипломат: Китай не навязывает своей воли и влияния Африке

Пекин, , 04:06 — REGNUM Форум сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), как и его пекинский саммит является инструментом развития китайско-африканских отношений на принципах искренности, справедливости и дружбы, заявил спецпосланник Китая в FOCAC, передает 28 августа агентство Синьхуа.

«Китай не навязывает своей воли другим и не ищет собственной сферы влияния. Сотрудничество Китая с африканскими странами содержит концепт широких консультаций, совместного участия и общей выгоды», — заявил Чжоу Юйсяо в интервью Синьхуа

Отметим, что на начала сентября намечен пекинский саммит FOCAC, который является одним из инструментов экспансии Китая на африканский континент. При этом, китайские власти всячески настойчиво подчеркивают, что форум является средством развития Африки, но не ее колонизации.

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Как сообщало ИА REGNUM, свое участие в пекинском саммите FOCAC уже подтвердили лидеры Кот-д'Ивуара, Сьерра-Леоне, Ботсваны и Буркина-Фасо.

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