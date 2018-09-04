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Трамп о возможной опперации в Идлибе: «Тысячи людей могут быть убиты»

Политика

Многочисленные непримиримые боевики скопились в сирийской провинции Идлиб

Вашингтон, 4 сентября 2018, 07:17 — REGNUM  Военная операция правительственной армии Башара Асада по освобождению провинции Идлиб от террористических группировок приведет к крупной «гуманитарной трагедии». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

«Русские и иранцы совершат фатальную гуманитарную ошибку, поучаствовав в этой вероятной гуманитарной трагедии, — написал глава Белого дома. — Сотни и тысячи людей могут быть убиты».

По его словам, армия Асада при помощи РФ и Ирана не должна «бездумно атаковать» членов незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Трамп также добавил, что мировому сообществу нельзя этого допустить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многочисленные непримиримые боевики скопились в сирийской провинции Идлиб. Они используют статус зоны деэскалации «Идлиб» для осуществления нападений на сирийских военных и российскую базу Хмеймим.

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Война в Сирии
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