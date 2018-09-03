МИД Германии внезапно заинтересовался ситуацией в Идлибе

Берлин, , 21:53 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб с турецким коллегой в ходе своего визита в Анкару.

Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МИД ФРГ. Уточняется что визит назначен на 5−6 сентября.

«Мы сделаем всё для избежания гуманитарной катастрофы в Идлибе, и это будет самой важной темой моего визита в Турцию на этой неделе», — заявил Хайко Маас.

Глава МИД Германии подчеркнул, что позиция Турции может повлиять на действия России и «режима Асада».

Стоит отметить, что ранее ситуация в Идлибе не вызывала столь живого интереса европейских политиков. После сообщений ряда СМИ о возможной военной операции сирийской армии по ликвидации гнезда террористов в Идлибе главы МИД европейских стран начали говорить о вероятности гуманитарной катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сирийской провинции Идлиб скопились многочисленные непримиримые боевики. Прикрываясь статусом «зоны деэскалации конфликта» они почти ежедневно устраивают обстрелы населенных пунктов и позиций сирийской армии.

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