Люфтваффе снова вернулись в Прибалтику

Таллин, , 19:24 — REGNUM Профессионально, как и в прежние годы, выполнять свои задачи в небе Прибалтики пообещал 3 сентября жителям Эстонии, Латвии и Литвы командующий военно-воздушными силами ФРГ (Люфтваффе) Инго Герхартц.

На натовской авиабазе Эмари в Эстонии прошла церемония передачи патрулирования воздушного пространства Прибалтики. ВВС Франции передали эту миссию военнослужащим ВВС Германии.

«Жители балтийских стран надеются на нас. Мы рядом, мы профессионально выполняем свои задачи и преданы им, как и в прежние годы», — сказал по этому поводу командующий военно-воздушными силами ФРГ Инго Герхартц.

В свою очередь канцлер министерства обороны Эстонии Кристьян Прикк радостно поприветствовал немецкий контингент и заявил, что пятое по счету прибытие немецких солдат и офицеров на базу в Эмари говорит «об исключительно успешном военном сотрудничестве между Эстонией и Германией».

Как сообщало ИА REGNUM, случайно запущенную 7 августа испанским истребителем в небе над Эстонией боевую ракету до сих пор не смогли найти.

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