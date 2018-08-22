Понравилось. Эстония после «улёта» ракеты вновь открывает небо авиации НАТО

Таллин, , 20:55 — REGNUM Воздушное пространство Эстонии с 27 августа будет снова открыто для полетов авиации стран НАТО после случайного пуска боевой ракеты истребителем ВВС Испании, сообщает 22 августа пресс-служба эстонского министерства обороны.

По словам военного министра Эстонии Юри Луйка, патрулирование воздушного пространства самолетами стран НАТО необходимо для обеспечения безопасности этой прибалтийской державы.

«Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо в полном объеме проводить в нашем воздушном пространстве миссию НАТО, в том числе и отработку боевых маневров. Полеты вновь начнутся с 27 августа», — цитирует своего министра пресс-служба эстонского военного ведомства.

Кроме того, Луйк заверил, что инцидент с испанской боевой ракетой не нес никаких угроз для самолетов гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon в небе над Эстонией случайно запустил боевую ракету класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM. Поиски ракеты продолжались 14 суток, но закончились безрезультатно.

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