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Литва официально оспорила вердикт ЕСПЧ о секретных тюрьмах ЦРУ

Политика

Литва обжаловала вердикт в последний день отведённого срока

Литва официально оспорила вердикт ЕСПЧ о секретных тюрьмах ЦРУ
Иллюстрация: Pxhere.com
Тюрьма

Вильнюс, 3 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  Литва официально оспорила вывод Европейского суда по правам человека о том, что в Литве были оборудованы секретные тюрьмы ЦРУ в которых как минимум пытали одного заключённого. Это сегодня, 3 сентября, подтвердило министерство юстиции Литвы, которое отметило, что вердикт обжаловали 31 августа — то есть в последний день срока, который был отведён Литве.

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Напомним, ранее литовское ведомство сразу после решения ЕСПЧ объявляло, что обжаловать вердикт не будет, однако в конце августа правительство Литвы поменяло своё решение.

«Мы должны вести себя последовательно и до конца придерживаться той позиции, которая была сформулирована (отрицание действий секретных тюрем ЦРУ в которых проводились пытки над заключёнными — прим. ИА REGNUM ). Мы обратимся в Большую коллегию (ЕСПЧ — прим. ИА REGNUM )», — сказал премьер-министр Литвы 29 августа.

31 мая Европейский суд по правам человека вынес обвинительный приговор в отношении Литвы и Румынии за совершение ряда нарушений в области прав человека.

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Политическая жизнь Литвы
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