Грибаускайте отстранилась от скандала с секретными тюрьмами ЦРУ в Литве

Вильнюс, , 14:28 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 30 августа, фактически отказалась от оценки решения правительства оспорить вердикт Европейского суда по правам человека в отношении Литвы, что в Вильнюсе действовала секретная тюрьма ЦРУ, в которой американские спецслужбы пытали подозреваемых в терроризме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Грибаускайте сегодня в Вильнюсе приняла участие в школьной ярмарке и передаче школьных автобусов самоуправления, а во время короткого брифинга фактически отказалась отвечать на вопрос журналистов о секретной тюрьме ЦРУ в Литве.

«Это полностью лежит в сфере компетенции правительства и является его решением», — отрезала Грибаускайте, когда её попросили прокомментировать решение правительства обжаловать вердикт ЕСПЧ.

До негативного в отношении Литвы решения суда в Страсбурге Грибаускайте охотнее комментировала этот скандал. Так, ещё в январе 2015 года она фактически признавала, что тюрьмы были, но настаивала на литовской версии, что нет доказательств, что в них кто-то содержался.

«Политического расследования о тюрьмах ЦРУ проводить не надо, Сейм Литвы его уже провёл, где признано, что все условия для содержания заключенных были. Содержались они в них или нет, неизвестно (Сенат США утверждает, что не просто содержались, над заключёнными проводились пытки — прим. ИА REGNUM ). Без дополнительной информации от США сложно. Прокуратура уже возобновила расследование», — сказала 7 января 2015 года президент Литвы.

После майского решения ЕСПЧ в этом, 2018 году, Грибаускайте лаконично заявила, что решение нужно исполнять — компенсировать ущерб за пытки в размере 130 тыс. евро палестинцу Абу Зубейде, факт пыток которого в Литве доказан.

«Решение ЕСПЧ принято, оно неблагоприятно для Литвы. Репутационный урон причинен. У нас есть обязательства перед Европейской конвенцией о правах человека, поэтому мы должны будем выполнить решение суда», — сказала Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство 29 августа неожиданно изменило своё решение и объявило, что обжалует решение Европейского суда по правам человека о действии в Литве секретных тюрем ЦРУ. Срок обжалования истекает 31 августа 2018 года — завтра.