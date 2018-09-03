Сальвини – Макрону: «Руки прочь от итальянцев»

Рим, , 13:55 — REGNUM В ходе продолжающейся полемики между Маттео Сальвини и Эммануэлем Макроном по вопросу о нелегальной миграции вице-премьер Италии напомнил Макрону, что Франция отказывается принимать мигрантов, и посоветовал ему «убрать руки прочь от итальянцев».

«Макрон уже третий день оскорбляет итальянцев. Я должен напомнить ему о Вентимилье (лагерь в Италии на границе с Францией, откуда Париж отказывается принимать мигрантов — прим.). Руки прочь от итальянцев», — сказал Сальвини в эфире Radio 24 в понедельник, 3 сентября.

Формально предметом спора между президентом Франции и итальянскими министрами являются нелегальные мигранты. Фактически перепалка — подготовка к предвыборной кампании по выборам в Европарламент, на которых нынешние власти Евросоюза (включая Макрона) рискуют проиграть сторонникам национальных суверенитетов (включая Сальвини).

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В отношении мигрантов Макрон регулярно обвиняет Италию в том, что их политика «закрытия портов» не соответствует европейским ценностям. Сальвини и другой вице-премьер Италии — Луиджи Ди Майо в ответ напоминают, что президент Франции много говорит, но принимать мигрантов его страна так и не начала.