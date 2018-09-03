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Лавров рассказал об отношении России к внешней политике США

Политика

Вашингтон перечеркивает очень многое из того, что было достигнуто важного

Лавров рассказал об отношении России к внешней политике США
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 3 сентября 2018, 11:20 — REGNUM  Российская Федерация не признает нелегитимных шагов США в мировой политике, заявил 3 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО в Москве.

По словам министра, Вашингтон перечеркивает очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы и заканчивая необходимостью нахождения во Всемирной торговой организации (ВТО).

Лавров также поставил под сомнение позицию Соединенных Штатов в отношении урегулирования ситуации между Палестиной и Израилем.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что создание американцами квазигосударственных структур на востоке Сирии ведет к расколу страны и нарушает решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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