Лавров рассказал об отношении России к внешней политике США

Москва, , 11:20 — REGNUM Российская Федерация не признает нелегитимных шагов США в мировой политике, заявил 3 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами МГИМО в Москве.

По словам министра, Вашингтон перечеркивает очень многое из того, что было достигнуто важного, начиная от иранской проблемы и заканчивая необходимостью нахождения во Всемирной торговой организации (ВТО).

Лавров также поставил под сомнение позицию Соединенных Штатов в отношении урегулирования ситуации между Палестиной и Израилем.

Напомним, ранее глава МИД РФ заявил, что создание американцами квазигосударственных структур на востоке Сирии ведет к расколу страны и нарушает решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

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