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Лавров: Действия США в Сирии грубо нарушают все решения Совбеза ООН

Политика

Вашингтон пытается создавать на востоке Сирии квазигосударственные органы местного управления и расколоть страну на части

Лавров: Действия США в Сирии грубо нарушают все решения Совбеза ООН
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Орел США. Ирак. Сирия. Ливия

Москва, 30 августа 2018, 18:22 — REGNUM  Создание американцами квазигосударственных структур на востоке Сирии ведет к расколу страны и нарушает решения Совбеза ООН, заявил 30 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам встречи с главой сирийского МИД Валидом Муаллемом Сергей Лавров напомнил, что незаконное присутствие США на территории Сирии не ограничивается военными мероприятиями.

«Одновременно наши американские коллеги занимаются активным обустройством восточного берега Евфрата, восстанавливают там инфраструктуру, социально-экономические сети и создают даже квазигосударственные органы местного управления», — заявил министр иностранных дел России.

Сергей Лавров подчеркнул, что это является недопустимыми попытками расколоть страну и грубо нарушает требования Совета Безопасности ООН уважать суверенитет и территориальную целостность Сирийской Арабской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США находится на территории Сирии без разрешения правительства страны и без соответствующего мандата ООН.

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Война в Сирии
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