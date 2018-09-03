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Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право

Политика

Американские власти своими «нелегитимными шагами» перечеркивают важнейшие достижения мировой политики

Лавров: Россия не признает шагов США, нарушающих международное право
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Лавров

Москва, 3 сентября 2018, 11:09 — REGNUM  Москва не признаёт действий Вашингтона, совершенных в нарушение международного права. Об этом 3 сентября в ходе выступления перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО) заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, американские власти своими «нелегитимными шагами» перечеркивают важнейшие достижения мировой политики. Лавров отметил, что это касается нарушение ранее достигнутого урегулирования иранской проблемы, и «постановка под сомнение необходимость нахождения США во Всемирной торговой организации (ВТО)».

Кроме этого, глава МИД России упомянул негативную роль США «в отношении палестино-израильского урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Российской Федерации требуют от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации о банковских операциях посольства России в США и российских дипломатов.

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МИД России
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