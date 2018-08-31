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МИД РФ потребовал от США прекратить утечки данных о российских дипломатах

Политика

В американских СМИ публикуется конфиденциальная информация о банковских операциях российского посольства в США и российских дипломатов

Москва, 31 августа 2018, 17:01 — REGNUM  Власти Российской Федерации требуют от США прекратить неправомерное распространение конфиденциальной информации и наказать виновных. Такое заявление сделала сегодня, 31 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Напомним, несколько дней назад интернет-ресурс BuzzFeed опубликовал материалы о банковских операциях посольства России в США и российских дипломатов.

По словам Захаровой, американские власти демонстрируют полную неспособность обеспечить нормальные условия для работы в своей стране представительств иностранных государств.

Она констатировала, что в США системно не соблюдаются положения Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях.

Захарова потребовала, чтобы США соблюдали собственное национальное законодательство и свои международные обязательства, а также указала на необходимость пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, которая затрагивает интересы России и российских граждан.

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МИД России
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