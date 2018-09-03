В Берлине и Гамбурге прошли крупные демонстрации за принятие беженцев

Берлин, , 09:43 — REGNUM 2 сентября в Берлине и Гамбурге по инициативе властей и международной организации Seebrücke прошли массовые демонстрации в поддержку идеи принятия всех спасенных в Срезидемном море мигрантов, пишет издание Zeit-Online.

По словам организаторов акции, в Берлине на демонстрацию под лозунгом «Берлин — безопасная гавань для беженцев» пришли 2,5 тыс. человек. В Гамбурге в мирном марше приняли участие 16 400 человек. Полиция не предоставила своих данных о числе участников, но отметила отсутствие каких-либо инцидентов. Демонстранты предложили размещать всех спасенных в море мигрантов в своих городах, а также призвали другие европейские страны выполнять обязательства.

Акция состоялась в рамках панъевропейской недели «Европейские протесты: строим мосты, а не стены». Как сообщало ИА REGNUM, всю минувшую неделю в саксонском городе Хемниц проходили несанкционированные акции протеста против миграционной политики властей, в которых приняли участие тысячи человек. Протесты также были в небольшом городе Кандель (Рейнланд-Пфальц), где в канун Нового года произошло резонансное убийство: 15-летняя девушка стала жертвой мигранта из Афганистана.

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