Новосибирский экс-губернатор начал продвигать частный индустриальный парк

Новосибирск, , 08:02 — REGNUM Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко, в марте 2014 года отправленный в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия», займётся продвижением частного индустриального парка на площадке «НМЗ им Кузьмина» (дочерняя компания «Металлсервиса»).

Об этом Юрченко завил во время форума индустриально-парковых проектов «InPark-2018», который прошёл в рамках «Технопрома».

"Я уже прописал концепцию парка, мы её начинаем реализовывать. Я ждал этого мероприятия, чтобы озвучить это принципиально. Сейчас я буду заниматься продвижением этого проекта в бизнес-среде и в информационном поле», — цитирует Василия Юрченко ресурс Infopro54.

Детали проекта он озвучивать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня стало известно, что экс-глава Новосибирской области Василий Юрченко назначен на должность руководителя по Сибирскому региону компании «Металлсервис». В Новосибирске он курирует работу НМЗ им. Кузьмина. К исполнению обязанностей Василий Юрченко приступил ещё в конце мая, но об этом нигде не сообщалось.

Напомним, что Василий Юрченко в конце 2017 года был признан виновным в превышении должностных полномочий. Установлено, что весной 2010 года он незаконно дал указание об отмене аукциона по продаже имущественного комплекса в центре Новосибирска и продаже его фирме «Тактика» за 22,7 млн рублей. Новосибирская область — стопроцентный владелец комплекса — из-за снижения стоимости потеряла около 20 млн рублей. Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

В февраля суд приступил к рассмотрению апелляции по делу. Защита Юрченко настаивает на его невиновности и намерена добиваться полного пересмотра дела.

Отметим, что Василий Юрченко возглавлял Новосибирскую область с сентября 2010 года по март 2014 года.

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