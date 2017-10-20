Бывший губернатор Новосибирской области получил условный срок

Новосибирск, , 13:11 — REGNUM Суд Новосибирска признал бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к лишению свободы сроком на три года условно с арестом имущества. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM оглашение приговора, которое длилось несколько дней, завершилось в Центральный районный суд Новосибирска

По данным «Тайги.инфо» гособвинение требовало для экс-губернатора четыре года лишения свободы, а защита Василия Юрченко, не признавшего вины, рассчитывала на оправдательный приговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2017 года сообщалось, что суд признал вину экс — губернатора Новосибирской областиВасилия Юрченко. Судья Центрального районного суда Алла Веселых, зачитывая приговор, указала, что Юрченко «незаконно дал письменное указание об отмене аукциона и распоряжение о продаже имущества компании «Тактика».

Напомним, что по данным следствия, Василия Юрченко весной 2010 года дал указание об отмене аукциона по продаже имущественного комплекса в центре Новосибирска и продаже его фирме «Тактика», которые в итоге были реализованы за 22,7 млн рублей. Из-за снижения стоимости собственнику имущества, стопроцентным владельцем которого являлся регион, был нанесён ущерб на сумму порядка 20 млн рублей. Областной бюджет также потерял около 135 тыс. рублей, которые были потрачены на проведение торгов на право заключения договора купли-продажи.

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В марте 2014 года Василий Юрченко указом президента РФ был отрешён от должности губернатора региона с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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