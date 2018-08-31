Кочарян заявил о желании участвовать в досрочных парламентских выборах

Ереван, , 13:05 — REGNUM «Если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах». Об этом заявил экс-президент Армении Роберт Кочарян в интервью Sputnik Армения, говоря об участии в досрочных парламентских выборах, которые согласно программе правительства Армении, должны пройти не позднее июня 2019 года.

«Но времени еще много, а ситуация развивается очень стремительно. Пока следует оставить открытым вопрос формата и решать организационные вопросы. Наметить цели, работать над мобилизацией тех, кого считаю своей политической опорой», — сказал Кочарян.

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Отвечая на вопрос о том, какова вероятность, что Республиканская партия или «Процветающая Армения» поддержат его, Кочарян сказал, что рассматривает возможность стать одним из оппозиционных полюсов Армении.

«Что касается партий, то об этом лучше спросить у них. Но мне кажется, что ситуация со временем будет так динамично развиваться, что ничего нельзя исключать. Но повторюсь, я не могу сегодня решать за них. Я рассчитываю прежде всего на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня», — сказал экс-глава Армении, который является фигурантом уголовного дела о насильственном свержении конституционного строя Армении по делу о кровавых поствыборных событиях 1−2 марта 2008 года.

По его словам, его опора — те люди, которым нужны конкретные результаты.

Как сообщалось ранее, 29 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с родственниками жертв событий 1 марта 2008 года. Тогда, в ходе силового разгона многотысячного митинга погибли десять человек.

«В течение этого периода проведение такой встречи всегда было в моей повестке, просто мне хотелось, чтобы встреча произошла в таких условиях, когда будут конкретные достижения в вопросе раскрытия дела 1 марта. Считаю, что в последние месяцы в деле есть значительные подвижки, а 17 августа на митинге я объявил, что по факту считаю это дело раскрытым: остается лишь обеспечить условия для выявления деталей, в том числе лиц, виновных в убийстве, и конкретные обстоятельства. Естественно, я не осведомлен о процессе предварительного следствия и его объемах, могу делать заключения из заявлений начальника Специальной следственной службы и из других комментариев. Считаю, что эти заявления дают надежду, что дело будет полностью раскрыто. Излишне говорить, что раскрытие событий 1 марта для нашего правительства, для меня и для граждан Армении — это дело чести и гражданского достоинства, и нет сомнений, что все преступники будут призваны к ответственности — независимо от имени этого преступника, от занимаемой им тогда или сейчас должности, от его статуса», — сказал Пашинян.

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