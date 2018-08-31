Москва получила запрос от Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении

Москва, , 12:39 — REGNUM Россия получила официальной запрос от Еревана о выдаче бывшего министра обороны Армении Микаела Арутуняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по делу о событиях 1−2 марта 2008 года в Ереване, сообщает 31 августа «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, в настоящее время запрос о выдаче находится на рассмотрении, однако предварительно принято решение, что в экстрадиции Арутуняна Армении будет отказано, поскольку он с 2002 года имеет гражданство России.

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Напомним, в Армении бывший министр обороны Арутунян обвиняется в попытке свержения конституционного строя во время разгона массовых демонстраций в начале марта 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, армянская оппозиция не признала официальные итоги президентских выборов 19 февраля 2008 года, проводя в течение десяти дней многотысячные круглосуточные акции протеста на площади Свободы в Ереване.

Утром 1 марта 2008 года с помощью силовой операции правоохранительным органам удалось разогнать демонстрантов с площади Свободы. Однако позже еще больше людей стихийно собралось на территории перед памятником Мясникяну в центре города. Вечером во время операции по силовому разгону многотысячного митинга погибли восемь демонстрантов и двое сотрудников правоохранительных сил.

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