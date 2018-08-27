Прокуратура подозревает Маттео Сальвини в незаконном удержании мигрантов

Рим, , 10:57 — REGNUM Прокуратура итальянского Агридженто подозревает министра внутренних дел, вице-премьера Маттео Сальвини и его подчиненных в незаконном удержании граждан и превышении должностных полномочий, сообщает информагентство Ansa в понедельник, 27 августа.

Речь идет о ситуации с кораблем Diciotti со 177 мигрнатами на борту, который провел у входа в порт Катании пять суток, прежде чем мигранты получили разрешение сойти на берег.

Как сообщалось ранее, корабль итальянской береговой охраны Diciotti взял на борт 177 нелегальных мигрантов, чтобы дать им пристанище до момента принятия решения о том, кто из этих мигрантов в какую страну ЕС направится. Ранее в пяти европейских странах говорили о готовности принять их, позже эти страны отказались выполнять обещание. В итоге было принято решение о том, что мигранты будут распределены по нескольким центрам приема, которыми занимается католическая Церковь.

29 августа дело должно быть передано в региональную прокуратуру Палермо, а оттуда в суд. Сальвини заявил, что считает это решение прокуратуры «позором». Он выразил готовность «быть арестованным» и заявил, что все его действия направлены в защиту интересов граждан Италии, которые на выборах в марте 2018 года дали правительству мандат в том числе и на защиту от нелегальной миграции.

Сторонники правительства отмечают, что неясно, о каком «удержании» говорит прокуратура, ведь никто не мешал мигрантам отправиться домой — их лишь не впускали в Италию и, с точки зрения закона, делали это правомочно.

Коллега Сальвини, глава второй партии, составившей коалиционное правительство — «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо заявил о своей поддержке Сальвини, который «не совершил никаких нарушений». Вместе с тем Ди Майо призвал воздержаться и от нападок на прокуратуру.

В разгар конфликта вокруг Diciotti Ди Майо заявил, что если власти ЕС не перейдут от слов к делу в помощи Италии в вопросе о нелегальной миграции, то «Движение 5 звезд» не будет голосовать за вариант бюджета страны, предусматривающий выплату 20 млрд евро членских взносов ЕС. Сальвини, в свою очередь, пообещал, что если ЕС не начнет помогать, то итальянские корабли начнут конвоировать судна с нелегальными мигрантами обратно в Ливию.

На корабле Diciotti, как стало известно в понедельник, 27 августа, находились четыре гражданина, которых итальянская полиция подозревает в торговле людьми, изнасилованиях и незаконном бизнесе по доставке мигрантов в Италию. Все они задержаны.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Власти страны полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза действительно считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей, а не на итальянской территории, считают в правительстве.